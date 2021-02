Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje Urząd Miasta we Włocławku

- Władze miasta są spokojne o wynik kontroli - zapewnia Bartłomiej Kucharczyk, kierownik Referatu Dialogu Społecznego UM Włocławek.

- Zakres kontroli obejmuje określone przepisami prawa procedury i realizacje decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych na wybrane usługi przez miasto Włocławek w latach 2016 - 2020. Tak, jak przy każdej dotychczasowej kontroli, deklarujemy pełną współpracę z organem kontrolującym, który może liczyć na wszelką dokumentację. Nie jest oczywiście to pierwsza, ani ostatnia kontrola we włocławskim ratuszu, więc pozostaje nam powtórzyć: nie mamy nic do ukrycia i jesteśmy spokojni o wynik kontroli - mówi Bartłomiej Kucharczyk, kierownik Referatu Dialogu Społecznego UM Włocławek.Ostatnio CBA prowadziło kontrolę we włocławskim ratuszu w lipcu 2019 roku. Funkcjonariusze sprawdzali wtedy procedury dotyczące przebudowy hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Aktualnie w tej sprawie trwa prokuratorskie śledztwo. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku sprawdza, czy w czasie remontu hali doszło do działania na szkodę miasta.