Mobilne zespoły szczepiące dojadą do obłożnie chorych. NFZ wyłoni kolejne

Trwa nabór na dodatkowe mobilne zespoły szczepiące, które zajmą się szczepieniami pacjentów obłożnie chorych w ich domach.

Nabór prowadzony jest przez kujawsko-pomorski oddział NFZ. - Utworzona nowa siatka zespołów mobilnych będzie uzupełnieniem i wsparciem dla zespołów już działających, które powinien posiadać każdy populacyjny punkt szczepień – tłumaczy Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego NFZ.Nowe zespoły mają zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości, do których nie zawsze będzie mógł dojechać zespół ze stacjonarnego punktu szczepień. - Za zaszczepienie pacjenta w domu NFZ zapłaci 141 zł. To cena za podanie jednej dawki. W województwie kujawsko-pomorskim planuje się wyłonienie czterech zespołów wyjazdowych – dodaje rzeczniczka.Zgłoszenia dokonane wyłącznie przy pomocy formularza na stronie internetowej będą przyjmowane do 3 lutego. Oddział wojewódzki Funduszu rozpatrzy je do 8 lutego.