„Roboty były wykonane zgodnie z projektem”. Oświadczenie budowniczych Trasy Uniwersyteckiej [wideo, zdjęcia]

Do naszej redakcji dotarło oświadczenie budowniczych Trasy Uniwersyteckiej, która w piątek, w trybie nagłym, została zamknięta. Z ekspertyzy przygotowanej przez specjalistów wynika, że może dojść do uszkodzenia mocowań want, co z kolei grozi katastrofą budowlaną.

„W związku z decyzją Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dn. 29 stycznia 2021 r. o czasowym zamknięciu Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, budowniczy Trasy Uniwersyteckiej w tym mostu M2 (most stalowy nad Brdą) składają oświadczenie:



W 2010 roku w ramach postępowania przetargowego (dwuetapowego - postępowania rozdzielono na osobne postępowania dla zaprojektuj i dla wybuduj), organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy, konsorcjum firm: Mosty Łódź S.A., Spółka Gotowski BKiP Sp. z o.o. oraz PBDiM Kobylarnia Sp. z o.o. zajęło pierwsze miejsce i w wyniku tego podpisało umowę na realizację części budowlanej inwestycji.

Biurem projektowym Trasy Uniwersyteckiej jest Transprojekt Gdańsk, a projektantem mgr inż. Tadeusz Stefanowski.

Prace budowlane były realizowane od 2010 r. do grudnia 2013 r. Należy zwrócić uwagę na fakt, że roboty zostały wykonywane zgodnie z dostarczonym przez Zarząd Dróg Miejskich

i Komunikacji Publicznej projektem, prowadzone i odebrane przez nadzór ZDMiKP.

Przed odbiorem końcowym budowy niezależny zespół badawczy, złożony ze specjalistów badających tego typu obiekty z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Akredytowanego Laboratorium Badawczego Aspekt Sp. z o.o. dokonał próbnego obciążenia obiektu: statecznego i dynamicznego. We wnioskach końcowych czytamy:



„Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego mostu nurtowego M2 przez Brdę, zlokalizowanego w Bydgoszczy oraz stan jego konstrukcji przed i po badaniach stwierdza się, iż nośność obiektu odpowiada klasie „A” wg normy PN-85/S-10030 (samochody o masie całkowitej do 50 ton). Wnioskuje się o oddanie obiektu do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.”.



