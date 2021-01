Prof. Ryba: Wyrok TK ws. przepisów o dopuszczalności aborcji będzie punktem odniesienia

Opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów o dopuszczalności aborcji i sam wyrok mają doniosłe znaczenie cywilizacyjne i historyczne - uważa prof. Mieczysław Ryba, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

- Trudno nie cieszyć się - mimo tych protestów - że jest jeszcze jeden kraj, niech on będzie nawet ostatni, ale jeśli opowiada się za prawdą, to i tak to wygra, wcześniej czy później. Wygra ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego i postawa Polski. Nawet jeśli kiedyś to zmienią, to i tak będzie to punkt odniesienia, że było jakieś racjonalne zachowanie, był kraj, trybunał politycy, którzy się za tym opowiedzieli. To jest jest wielka szansa nie tylko dla nas, ale i dla całego świata Zachodu - uważa prof. Mieczysław Ryba.