Prof. Wojciech Polak: „Teraz nie wiem czy mogę się zaszczepić, choć dostałem propozycję od pracodawcy”

Profesor UMK Wojciech Polak staje w obronie posła Zbigniewa Girzyńskiego, który będąc niemedycznym pracownikiem UMK zaszczepił się przeciw COVID-19.

Jak przyznał Polskiemu Radiu PiK sam nie skorzystał jeszcze z tej możliwości, chociaż ma skierowanie.– Mogę w każdej chwili się zaszczepić, ale nie wiem co mam robić, bo z tych głosów, które się pojawiają wynika, że to jest nielegalne. Podejrzewam, że w takiej samej rozterce jest kilkaset osób na uczelni. Nikt z nich nie miał złych zamiarów, nikt nie chciał nikogo oszukiwać, każdy, gdy otrzymaliśmy propozycję od naszego pracodawcy, pracujemy w zakładzie państwowym, to trudno się dziwić, że ludzie się zgłosili, nie zastanawiali się jak to się ma do przepisów. Nie wiem co mam robić. Jeżeli są takie głosy, że osoby, które skorzystają z tego szczepienia będą objęte infamią, to się nie zaszczepię, wolę jeszcze raz chorować na COVID, bo już raz go przeszedłem, bardzo ciężko, na granicy śmierci – powiedział. prof. Wojciech Polak.Uczelnia nie ma informacji ile osób już się zaszczepiło. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu najprawdopodobniej doszło do naruszenia zasad Narodowego Programu Szczepień na COVID-19 - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w związku z tym NFZ i resort nauki wszczęły kontrolę na Uniwersytecie.