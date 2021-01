Nie do wiary! Tunel we Włocławku wybudowano i udostępniono półtora roku przed terminem

Mieszkańcy Włocławka walczyli o to przejście kilkadziesiąt lat i wreszcie jest - tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Planowo budowa miała potrwać do końca sierpnia 2022 roku, tymczasem przejście już udostępniono dla pieszych i rowerzystów. To jednak jeszcze nie koniec prac - mówi Krzysztof Kukucki - zastępca prezydenta Włocławka.– Przy samej wiacie będzie zamontowane szkło, torowisko zostanie wygrodzone od ul. Hutniczej do lasu. Tam jeszcze brakuje kawałków drogi rowerowej, chodników. Rozpoczęły się prace przy demontażu istniejącej kładki nad torami – powiedział Krzysztof Kukucki.Wszystkie prace przy tunelu na włocławskim Zazamczu mają się zakończyć w pierwszej połowie tego roku, czyli rok przed terminem. Ich koszt to ponad 11 mln zł.