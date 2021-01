Jedna osoba nie żyje, cztery ranne na „10". Policja szuka świadków [zdjęcia]

Trzy samochody osobowe i dwa ciężarowe zderzyły się w poniedziałek (25 stycznia) rano na trasie S-10. Jedna osoba nie żyje, cztery są w szpitalach. Policja wyjaśnia przyczyny tej tragedii i prosi świadków o kontakt.

Do wypadku doszło krótko przed godz. 9:00 na na trasie S-10 (8 km trasy, około 3 km od wjazdu na autostradę). - Ze wstępnych ustaleń policjantów toruńskiej drogówki wynika, że volvo V70 - jadąc od strony autostrady - podczas wyprzedzania zderzyło się czołowo z jadącym z przeciwka ciężarowym renault masterem. Następnie volvo uderzyło w opla insignię, jadącego za renault oraz volkswagena caddy i mercedesa actrosa - relacjonuje asp. Wojciech Chrostowski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Toruniu.Volkswagen i mercedes jechały w kierunku Bydgoszczy (w tym samym co volvo). W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący volvo. Funkcjonariusze ustalają teraz jego tożsamość. Cztery kolejne osoby trafiły do szpitali. Przebieg, okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.Świadkowie wydarzenia proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. 47 754 26 07 lub 112.