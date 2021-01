Pomogą dojechać na szczepienie. Oferta dla seniorów i niepełnosprawnych

Bydgoszczanie, którzy chcą zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez miasto.

Pomoc skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i powyżej 70 roku życia, mających problem z samodzielnym poruszaniem się. Osobom tym może towarzyszyć opiekun. W pojeździe znajduje się również miejsce do przewożenia wózków inwalidzkich.Transport na szczepienie można umówić pod numerem telefonu: 52 58 58 686. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15. Transport obejmuje przejazd z domu do przychodni oraz powrót do domu po szczepieniu. Usługa nie obejmuje osób leżących, wymagających transportu medycznego.Obecnie trwają zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 osób, które ukończyły 70 lat. Początek szczepień dla tej grupy zaplanowano na 25 stycznia.