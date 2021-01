Kolejowy dworzec z inkubatorem przedsiębiorczości. Tak będzie w Tucholi

Tucholski dworzec kolejowy nabiera blasku. Rozpoczął się drugi etap rewitalizacji tej zabytkowej budowli. Za rok na poddaszu budynku powstanie inkubator przedsiębiorczości.

Drugi etap, za prawie 4 mln zł, zakłada budowę w jednym ze skrzydeł tego ponad stuletniego budynku inkubatora przedsiębiorczości. Dofinansowanie unijne tej inwestycji wynosi 95 proc.- Całe poddasze będzie przebudowane i wyremontowane. Budynek będzie wyposażony w windę. To będzie ponad 400 m powierzchni użytkowej, więc jest to potężna inwestycja, żeby ten dworzec był taką swoistą perłą w koronie naszego miasta, bo już w tej chwili robi wrażenie - powiedział Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi.Pierwszy etap prac polegał na budowie parkingów, przebudowie schodów, balustrad i odnowieniu miejsca, gdzie znajduje się poczekalnia i kasy.Budynek dworca w Tucholi od kilkunastu miesięcy należy do samorządu.