Ponad 7 tys. nowych zakażeń w ciągu doby. Co dziesiąte w Kujawsko-Pomorskiem

Wykryto 7152 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej, bo 874 z nich na Mazowszu; zmarło 419 osób – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

kujawsko-pomorskiego (729)

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (874), pomorskiego (740), wielkopolskiego (740),, dolnośląskiego (567), śląskiego (489), zachodniopomorskiego (469), warmińsko-mazurskiego (415), łódzkiego (410), lubelskiego (323), małopolskiego (315), podlaskiego (226), lubuskiego (217), podkarpackiego (216), świętokrzyskiego (147), opolskiego (143).Resort przekazał, że 132 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Z powodu COVID-19 zmarło 81 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób. Łącznie to 419 zgonów.Liczba potwierdzonych dotąd zakażeń w Polsce to 1 457 755. 34 561 chorych zmarło.Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad blisko 8 mln osób. Ostatniej doby wykonano 47 141 testów, w tym 14 499 testów antygenowych – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.W Kujawsko-Pomorskie odnotowano 729 nowych przypadków zakażenia koronawirsuem. Najwięcej w Bydgoszczy - 187, Toruniu - 114, powiecie bydgoskim - 54 oraz inowrocławskim - 45. W woj. kujawsko-pomorskim zmarły 44 osoby, 40 osób miało choroby współistniejące.Kujawy i Pomorze mają najwyższy współczynnik zakażeń na 10 tys. mieszkańców. Wynosi on 3,52.