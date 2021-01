Złotowski: węzeł transportowy Bydgoszcz powinien być elementem sieci bazowej TNT-T

Europoseł Kosma Złotowski podczas wtorkowej debaty w Brukseli o Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) powiedział, że węzeł transportowy Bydgoszcz, powinien stać się ważnym elementem tzw. sieci bazowej.

Podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat przeglądu wytycznych dotyczących TEN-T w związku z planowaną rewizją. Europoseł zabrał głos w dyskusji w imieniu grupy EKR.Zdaniem Złotowskiego łączenie potencjału różnych środków transportu to większa wydajność oraz niższe koszty, a rewizja TNT-T to doskonała okazja do położenia większego nacisku na rozwój infrastruktury multimodalnej. Podkreślił, że realizacja tego celu wymaga nie tylko ukończenia rozpoczętych już inwestycji, ale także wsparcia projektów, które niezasłużenie miały do tej pory niższy priorytet.- Jestem przekonany, że węzeł transportowy Bydgoszcz, który jest dzisiaj częścią sieci uzupełniającej, spełnia wszystkie warunki aby w ramach planowanej rewizji TEN-T stać się ważnym elementem sieci bazowej. Istniejące i budowane w pobliżu Bydgoszczy szlaki kolejowe, drogowe oraz lotnisko uzupełni Terminal Intermodalny w Emilianowie. Mam nadzieję, że Komisja dostrzega wynikające z tego nowe możliwości – mówił podczas debaty Kosma Złotowski.Złotowski wspomniał także o szlaku drogowym Via Carpatia, podkreślając, że powinien on na całej długości zostać wpisany do sieci bazowej, zaznaczając, że od wielu lat konsekwentnie zabiega o to podkarpacki europoseł Tomasz Poręba. Jak zaznaczył, dla najdalej na wschód wysuniętych regionów UE ta droga to szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy.W opinii Złotowskiego realizowany przez polski rząd projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego „Solidarność” również powinien znaleźć się w zrewidowanej sieci TEN-T. - CPK to nie tylko lotnisko, ale także program inwestycji kolejowych i nowoczesny pasażerski węzeł multimodalny, który z pewnością zasługuje na uwagę Komisji i wsparcie finansowe - argumentował.