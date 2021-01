Duża hala z boiskiem, cztery strefy. Budują Akademickie Centrum Sportu

Do budowy Akademickiego Centrum Sportu w Fordonie przygotowuje się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Nowy obiekt powstanie u zbiegu ulic Kaliskiego i Akademickiej.

Będzie mieścił między innymi dużą halę sportową z boiskiem do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Zostanie wyposażony w trybunę stałą na ponad 200 osób oraz rozkładaną, dzięki której najbardziej interesujące zawody będzie mogło oglądać dwa razy więcej widzów. Obiekt ma nawiązywać do innych zabudowań campusu UTP oraz otaczającego go krajobrazu.Będzie podzielony na cztery części: Strefę widzów (z trybunami i szatnią), Strefę zaplecza z główną salą sportową, Strefę Studium Wychowania Fizycznego (m.in. pokoje nauczycieli, trenerów, sekretariat) i Strefę sal sekcyjnych (m.in. z sauną).Zagospodarowany zostanie również przyległy do budynku teren. Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy. Po podpisaniu umowy prace projektowe i budowlane zajmą około 2 lat. Wcześniej uczelnia zleciła budowę nowego obiektu dydaktycznego z wielofunkcyjną salą wykładową.