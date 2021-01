Jesteś wolontariuszem WOŚP? W Bydgoszczy podczas finału jeździsz bez biletu!

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą mogli w dniu Finału WOŚP w Bydgoszczy jeździć za darmo autobusami miejskimi i tramwajami.

Taką decyzję podjęli bydgoscy radni, przy jednym głosie przeciwnym i dwóch - radnych PIS - wstrzymujących się od głosu.– Z tego co wiem orkiestra ma trwać do końca świata i jeden dzień dłużej – mówił szef klubu radnych PiS Jarosław Wenderlich, pytając dlaczego zwolnienia z płacenia za przejazd ustalono do 2023 roku.– Wierzymy, że orkiestra potrwa do końca świata i jeden dzień dłużej, ale taka uchwała byłaby uchylona - odpowiadał prezydent Rafał Bruski.Radna Lewicy Anna Mackiewicz podkreśliła, że wniosek o uchwalenie zwolnień z kosztów na stałe, a nie każdorazowo był najczęściej powtarzającym się wnioskiem rady od 20 lat.Radni odmówili uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego -bo zawiera nieaktualne granice między Bydgoszczą a Osielskiem.