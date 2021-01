Klik i zgłoszenie wysłane, a policjanci reagują

Prawie 70 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców Kujaw i Pomorza wpłynęło do działającej od 2016 roku Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Czego dotyczyły najczęściej?

- Najwięcej zgłoszeń - i te dane przedstawiają się tak od początku - dotyczy parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych, przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej. W tym ostatnim przypadku zgłoszenia najczęściej przekazujemy do zarządcy drogi - powiedziała młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.Tylko w ubiegłym roku do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło 4319 zgłoszeń od mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego.Ponad połowa zgłoszeń została potwierdzona i wyeliminowana. Natomiast 192 zgłoszenia wskazane na mapie zostało zakwalifikowanych jako żart lub pomyłka, a 105 zgłoszeń zostało potwierdzonych i przekazanych do innych instytucji.Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Do zgłoszenia można dołączyć swój komentarz i zdjęcie.Każde naniesione na mapę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję policji. Funkcjonariusze sprawdzają i monitorują miejsca, które zostały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.Zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują wezwania interwencji policji wtedy, gdy jest ona niezbędna natychmiast. W takich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.Na drogach regionu wciąż jest bardzo dużo brawury i wielu przypadków przekraczania dozwolonej prędkości - to wnioski z podsumowania ubiegłorocznych działań specjalnego policyjnego zespołu SPEED, którego celem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach i eliminowanie z ruchu kierowców rażąco naruszających przepisy.W 2020 roku patrole SPEED skontrolowały prawie 41,5 tysiąca pojazdów i prawie 100 motocyklistów.- Policjanci z tej grupy ujawnili ponad 45 tys. wykroczeń, z czego ponad 31 tys. to było przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy. Tak naprawdę zdecydowana większość interwencji dotyczyła właśnie przekroczenia dozwolonej prędkości. Policjanci zatrzymali ponad 1 300 praw jazdy, z czego ponad 1 200 to było przekroczenie prędkości o ponad 50 km w terenie zabudowanym. Działania grupy SPEED na pewno są skuteczne i na pewno grupa będzie pojawiać się na drogach naszego regionu - powiedziała mł. insp. Monika Chlebicz.Zespół SPEED w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy funkcjonuje od lipca 2019 r., a w jego skład wchodzą policjanci z Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.