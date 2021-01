Region. Ponad 5 tysięcy nauczycieli zrobi testy na obecność koronawirusa

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja testowania pedagogów z klas I-III. Badania są dobrowolne i bezpłatne. W naszym regionie powstało 30 punktów testowych, m.in. w Ciechocinku, Brodnicy, Szubinie, Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy - zajrzeliśmy do punktu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Fordonie.

Ruch od rana był duży. Nauczyciele bardzo pozytywnie wypowiadali się o tej inicjatywie:- Chciałam sprawdzić, jaki jest mój stan zdrowia...- Jest połowa ferii, i chciałabym wiedzieć czy mam Covid-19, czy nie mam...- Mam nadzieję, że wrócimy za niedługo do szkoły, więc chciałabym mieć pewność, że jestem zdrowa...- Tylko i aż tyle. Dostałyśmy taką propozycję, i nie mam nic przeciwko temu, żeby podjąć się takiemu badaniu. Co z tego będzie, zobaczymy. Pani dyrektor sama nie jest pewna, jaka ostatecznie będzie decyzja w sprawie powrotu do szkoły...Więcej w materiale Tatiany Adonis.Ministerstwo Zdrowia zebrało informacje o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli poprzez kuratoria i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. W kujawsko-pomorskim chętnych na przeprowadzenie testu jest ponad 8 tys. nauczycieli i pracowników szkół podstawowych.Kujawsko-pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik podał, że uprawnionych do testów w tym tygodniu zostało 8337 osób, co stanowi 50 procent wszystkich, którzy mogli być zakwalifikowani do takiego testowania. W tej liczbie jest 5584 nauczycieli z klas I-III szkół podstawowych i nauczycieli ze szkół specjalnych oraz 2753 pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w tych szkołach.- To odpowiednio 53 i ok. 45 procent wszystkich osób w tych dwóch grupach. Średnio to 50 procent. Takiemu testowaniu poddani zostaną wszyscy, którzy się zgłosili - poza tymi, którzy są już ozdrowieńcami bądź są obecnie na kwarantannie. Sanepid dokonał weryfikacji zgłoszeń biorąc pod uwagę te dwie dodatkowe kwestie - wyjaśnił Gralik.Dodał, że procent zgłoszonych w województwie do takiego testowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych jest niższy niż w skali kraju.Gralik przyznał, że jest wielkim orędownikiem powrotu dzieci do szkół. Podał przykład przedszkoli, które normalne funkcjonują.- Z danych z piątku (08.01.), wynika, że na 1001 przedszkoli w regionie, tylko w 8 funkcjonowanie było ograniczone przez zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tylko 4 były zamknięte - podał kujawsko-pomorski kurator oświaty.W jego ocenie brak stacjonarnej edukacji spowoduje ogromne problemy w przyszłości, których jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie do końca wyobrazić. Uczniowie pozostający w domach są w jego ocenie mniej aktywni fizycznie i bardzo źle znoszą to psychicznie.- Staramy się przebić z głosem rodziców i nauczycieli do decydentów. Wszyscy wiemy doskonale, że edukacja musi wracać i stan jej zamrożenia nie może być przedłużany. Respektujemy wszystkie przepisy, ale są kraje, gdzie całe gospodarki są zamknięte, a edukacja działa. Można w sposób bezpieczny zorganizować w moim przekonaniu naukę w szkołach - podkreślił kurator Gralik.