Rozmowa Dnia: nie może być wątpliwości, że mandat został wystawiony słusznie

- Jeśli projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń ma na celu przeciwdziałanie nadużywaniu nieprzyjmowania mandatów w okresie epidemii, to Porozumienie i tak będzie się sprzeciwiać temu rozwiązaniu - mówił Adam Banaszak, lider Porozumienia w regionie kujawsko pomorskim, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK.

- Nawet jeżeli jest to w tle, to my, jako ugrupowanie, które jest bardzo propaństwowe, i które zakłada, że prawo budować musimy na lata, a nie na obecną sytuację, czy na obecną chwilę, będziemy i tak za tym, aby wprowadzać dobre rozwiązania prawne. Jeżeli są takie sytuacje, że na rozprawie sądowej sąd staje po stronie obywateli, to oznacza dla nas jedno: należy tak poprawić prawo, żeby nie było żadnych wątpliwości, że taki mandat został dany słusznie - mówił w porannej Rozmowie Dnia Adam Banaszak, lider Porozumienia w regionie kujawsko-pomorskim.