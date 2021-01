Są pierwsze zatrzymania w sprawie zabójstwa 19-latka pod Włocławkiem

Włocławska policja zatrzymała kilka osób do sprawy śmierci 19-latka, którego ciało znaleziono w lesie k. Marianek (kujawsko-pomorskie) - dowiedziała się PAP. Ich udział w tej sprawie jest wyjaśniany. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zabójstwa.

Zwłoki 19-latka odnaleziono w lesie k. Marianek, w powiecie włocławskim, w środę 6 stycznia - jak już informowało Polskie Radio PiK.- Udało się ustalić tożsamość mężczyzny. Mogę przekazać, że nie był on osobą poszukiwaną. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w kierunku zabójstwa - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku Wojciech Fabisiak.Z informacji przekazywanych przez policję wynika, że ofiarą jest 19-latek z Włocławka. W trakcie oględzin na jego ciele ujawniono ranę kłutą podudzia.St. sierż. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku powiedział, że do sprawy zatrzymano kilka osób.- Na tym etapie śledztwa nie podajemy, ile osób i w jakim wieku. Ich udział w tej sprawie jest wyjaśniany - mówił st. sierż. Tomaszewski.