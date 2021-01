Aleksander Rojewski nie żyje. Przez 4 kadencje był radnym Torunia

W wieku 82 lat zmarł Aleksander Rojewski - zasłużony toruński radny. Mandat pełnił przez 16 lat.

Aleksander Rojewski urodził się 4 grudnia 1938 r. w Konecku. Z wykształcenia był inżynierem elektronikiem i w tej branży pracował przez całe życie.W 1998 r. wszedł do Rady Miasta Torunia, zdobywając mandat z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Objął funkcję przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działał też w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.Funkcję radnego pełnił przez kolejne cztery kadencje (III-VI) aż do ostatniej - w latach 2010-2014 - kiedy wszedł do rady jako kandydat „Czasu Gospodarzy”, wybrany z okręgu nr 4 (Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Grębocin-Bielawy). Zasiadał wówczas w Komisjach Rewizyjnej, Budżetu oraz Oświaty i Sportu.Po zakończeniu kariery zawodowej i pracy w radzie, nadal udzielał się społecznie. Działał m.in. w Radzie Seniorów Miasta Torunia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2020 został laureatem medalu za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.Szczegóły dotyczące pogrzebu Aleksandra Rojewskiego nie są jeszcze znane. W związku ze śmiercią zasłużonego torunianina kondolencje złożyli prezydent Torunia i przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi.Prezydent Michał Zaleski na napisał na Facebooku, że „Toruń utracił szlachetnego obywatela”.