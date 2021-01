Grudziądz. Jedenaścioro podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego przeprowadziło się do nowej placówki przy ul. Wiślanej. W 6 - pokojowym mieszkaniu o wysokim standardzie, pod opieką siedmiu wychowawców zamieszkają trzy rodzeństwa.

– Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej pozwoli na budowanie i rozwój potencjału dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Pozwoli nabyć umiejętności i kompetencji niezbędnych w dorosłym, samodzielnym życiu. Placówka ta zapewni wychowankom intymność i prywatność. Ograniczy stygmatyzację towarzyszącą placówkom instytucjonalnym – podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.Po zmianie przepisów, które weszły w życie na początku roku na terenie naszego miasta zaszła pilna potrzeba utworzenia kolejnej placówki CPDiPR. Zgodnie z nowymi przepisami, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, maksymalnie 14 dzieci. Z brakiem miejsca na ten cel boryka się wiele samorządów.W 2019 roku do Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego skierowano 51 dzieci pochodzących wyłącznie z Grudziądza. 38 zostało przyjętych po interwencji służb. Na koniec 2019 roku we wspomnianych placówkach przebywało 103 podopiecznych, czyli o 7 więcej niż powinno. Ponadto 17 dzieci z powodu braku miejsc w pieczy zastępczej na terenie miasta, umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. To znacznie co utrudnia kontakt z rodziną.Łączny koszt zakupu, przystosowania i wyposażenia mieszkania o łącznej powierzchni 192,76 m2 dla 11 wychowanków i 7 wychowawców wyniósł około 860 tys. zł. Dodatkowo w wyposażenie placówki włączyły się grudziądzkie firmy oraz Radni Klubu Sojusz Obywatelski Grudziądz.Zgodnie z wytycznymi ministerstwa placówka opiekuńczo - wychowawcza powinna zapewniać dzieciom miejsce do życia o odpowiednim standardzie. Pokoje nie powinny być większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, umożliwiające przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Łazienki powinny posiadać miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w liczbie umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. W mieszkaniu powinno znaleźć się także miejsce do nauki, miejsce do przygotowywania posiłków a także wspólna przestrzeń mieszkalna, stanowiącą miejsce spożywania posiłków, spotkań i wypoczynku.