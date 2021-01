Więcej szczepionek, mniej podatków - o to apelują działacze PSL z regionu

Jak podkreśla poseł Dariusz Kurzawa Polskiego Stronnictwa Ludowego, tzw. nowa piątka Kaczyńskiego może być gwoździem do trumny polskiej gospodarki w czasie kryzysu, a działania rządu w tym aspekcie są niedorzeczne.

- Ten rok mimo pandemii wiąże się z kolejnymi dociążenia mi naszego społeczeństwa, ponieważ mamy do czynienia z tzw. nową piątką Kaczyńskiego - mówi poseł Dariusz Kurzawa z PSL.- To jest niedorzeczne, to jest nienormalne, że PiS w czasie, gdy walczymy z pandemią, gdy walczymy z kryzysem, który jest jej następstwem pandemii, zwiększa podatki. Łącznie jest to około 20 nowych obciążeń, 20 nowych podatków, ale 5 z nich będziesz szczególnie uciążliwych dla mieszkańców całego kraju, a związane są m.in. z powiększeniem cen energii elektrycznej, z tzw. opłatą deszczową, opłatą od transportu publicznego, opłatą cukrową (...).Działacze PSL zaapelowali także, by szczepienia na COVID - 19 mogły być wykonywane również w aptekach, a jako pierwsi, dla przykładu zaszczepili się członkowie rządu.Więcej w materiale Jolanty Fischer.