Koniec Basenu Nadwiślańskiego w Grudziądzu? Jest taka możliwość!

Basen Nadwiślański przy ulicy Kalinkowej w Grudziądzu może zostać zamknięty na stałe. Taką decyzję rozważa firma Opec, zarządca obiektu.

– Wszystko przez pandemię i obostrzenia – mówi Marek Jopp, specjalista ds. marketingu i promocji Opec.– Prowadzenie basenu traktujemy jako społeczną odpowiedzialność biznesu, gdyż nawet w normalnych, niepandemicznych czasach musimy do jego utrzymania dopłacać. Wpływy z biletów nie pokrywają nawet bieżących kosztów, a co tu dopiero mówić o niezbędnych inwestycjach, których ten obiekt wymaga. W czasach pandemii sytuacja basenu stała się wręcz dramatyczna – dodał Marek Jopp.Prowadzenie basenu nie należy do podstawowej działalności grupy Opec, która jest odpowiedzialna za dostarczanie ciepła mieszkańcom Grudziądza.