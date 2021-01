Toruń pożegnał prof. Jana Tajchmana. Wybitny architekt i konserwator zabytków związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika zmarł 29 grudnia w wieku 91 lat.

- Odszedł wybitny torunianin - podkreślił Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.- Profesor całe swoje zawodowe życie związał z Toruniem. Był jednym ze współautorów ważnego dla Torunia przedsięwzięcia, jakim był wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To profesor Tajchman z profesorem Arszyńskim przygotowali aplikację, całe opracowanie, które zostało przez UNESCO pozytywnie rozpatrzone. Pan Profesor pozostawił po sobie wiele śladów i myślę, że to wszystko, co zrobił zostało docenione. W ubiegłym roku został Torunianinem Stulecia w dziedzinie „Kultura, ochrona zabytków” - powiedział Zbigniew Fiderewicz.Msza żałobna odbyła się w Katedrze św. Janów. Profesor Jan Tajchman spoczął na Cmentarzu Św. Jerzego.