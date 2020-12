Najlepsza impreza sylwestrowa tylko w Polskim Radiu PiK! Wpadniecie? Już gramy!

Porządna impreza sylwestrowa rozpoczyna się ponoć o 19:00 albo o 20:00, ale ta najlepsza, czyli w Polskim Radiu PiK, wystartowała już o 17:00!

Zapraszamy na „Sylwester inny niż zwykle” - czyli najbardziej roztańczone hity - najnowsze i te starsze, a także „sylwestrowe informacje”, które w ten nietypowy Sylwester mogą się przydać. Opowiadamy o sylwestrowych imprezach na Pomorzu i Kujawach i jak to wygląda w innych miejscach na Ziemi.Od 17.00 do 20.00 - Ewa Dąbrowska i Dariusz Gross nie pozwolą Wam się nudzić!A później...? W tą najbardziej imprezową choć nietypową w tym roku noc Słuchaczom Polskiego Radia PiK towarzyszyć będą - Tomasz Kaźmierski do 23:00 i Adam Droździk do 2.00 w nocy, czyli duża dawka muzycznych hitów, pozytywnej energii, pozdrowienia i życzenia na Nowy Rok - GWARANTOWANE!Chcesz przesłać komuś życzenia, albo pozdrowić kogoś na naszej antenie?Wyślij ciepłe słowa do „sylwestrowej skrzynki” e-mail: sylwester@radiopik.pl.Będziemy je przekazywać od godz. 20.00.