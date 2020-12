Ruch Narodowy Bydgoszcz uczcił bohaterów Powstania Wielkopolskiego [wideo]

Spotkali zorganizowane zostało w 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Działacze zgromadzeni na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności odśpiewali hymn państwowy i zapalili znicze.

- Wszelkie rocznice patriotyczne należy obchodzić, bo to jest nasza historia, nasze serce, nasza Ojczyzna. Póki będziemy upamiętniać wszystkich naszych bohaterów, póty będzie istniała Polska - mówili uczestnicy spotkania.Powstanie Wielkopolskie jest jednym z dwóch zwycięskich zrywów narodu polskiego. Wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Swoim zasięgiem szybko objęło całą Wielkopolskę.Polacy czynem zbrojnym domagali się powrotu ziem spod zaboru pruskiego do Macierzy. Po kilku miesiącach walki, wojska powstańcze zbliżały się w okolice Bydgoszczy. Toczyły się bitwy pod Brzozą, Rynarzewem, Ślesinem i Mroczą.Na mocy podpisanego 28 czerwca 1919 roku Traktatu Wersalskiego do Polski powróciła niemal cała Wielkopolska. Zapisy traktatu weszły w życie 10 stycznia 1920 roku. W Bydgoszczy oficjalne przejęcie władzy nastąpiło 19 stycznia 1920 roku, a dzień później do miasta wkroczyły oddziały Wojska Polskiego.Więcej w materiale Tatiany Adonis.Z powodu pandemii koronawirusa, oficjalne obchody wspomnianej rocznicy były kameralne.Harcerze odwiedzili mogiły powstańców. Pod bydgoskim Pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego pojawiły się kwiaty. Złożyli je przedstawiciele władz miasta i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.