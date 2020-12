Grudziądz będzie miał nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji Wodnej. Na osiedlu Rządz za kilka lat wybudowana zostanie hala sportowa, profesjonalny tor kolarski, park wodny i centrum edukacyjne.

Cała inwestycja została wpisana do strategii rozwoju województwa 2030 plus i w poniedziałek wieczorem przyjęta przez radnych sejmiku.We wtorek o planach budowy centrum na specjalnej konferencji opowiadał prezydent Grudziądza - Maciej Glamowski. - Hala widowiskowo-sportowa z funkcją toru kolarskiego będzie mogła służyć także innym dyscyplinom sportowym. Powstanie też centrum rozrywki wodnej - kilka stref, zarówno sportowa z basenem, jak i część rekreacyjna, wykorzystująca to, co w Grudziądzu jest bardzo cenne, czyli wody solankowe – mówił prezydent. - Dopełnieniem tego kompleksu jest obiekt edukacyjny. Nieprzypadkowa jest też lokalizacja inwestycji na osiedlu Rządz. Łącznie kompleks zajmie 6 hektarów i wszystko jest tak przygotowane, żete dwie inwestycje główne mogą być prowadzone niezależnie – zapowiedział.