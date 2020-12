Jeden z najcenniejszych zabytków Żnina został sprzedany. Sufragania - należąca do parafii pw. św. Floriana - jest już w rękach prywatnych.

Budynek to pochodząca z 1795 roku siedziba sufragana gnieźnieńskiego - bp. Stefana Łubieńskiego, a do niedawna - Muzeum Sztuki Sakralnej. Dzięki sprzedaży, doczeka się remontu.- Nie ulega wątpliwości, że stan tego budynku wymaga kapitalnego remontu. Po wielu latach na pytanie: „czy można sufraganię kupić", Kościół odpowiedział „tak” - mówi proboszcz ks. Tadeusz Nowak.- W tym tygodniu została dokonana sprzedaż sufraganii i przyległego do niej terenu osobie, która deklarowała, że przywróci piękno tego budynku i zatroszczy się o to, aby na zapleczu powstał piękny park – dodaje.Ani proboszcz, ani rzecznik Kurii Gnieźnieńskiej nie chcieli nam ujawnić nowego właściciela, zasłaniając się tajemnicą handlową. Tajemnicą jest też cena. Wiadomo tylko, że pieniądze ze sprzedaży trafią do Kurii Gnieźnieńskiej i żnińskiej parafii.