Politycy Platformy Obywatelskiej debatowali o samorządzie

– Rząd nie czuje i nie szanuje samorządów – twierdzą uczestnicy kujawsko-pomorskiej debaty o samorządzie.

Wydarzenie z udziałem polityków oraz włodarzy miast i gmin zorganizował przewodniczący Regionalnego Forum Samorządowego Platformy Obywatelskiej, Piotr Całbecki. Dyskusja dotyczyła budżetu, oświaty i zdrowia w czasie pandemii.– Rząd walczy z samorządami – uważa, prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.– Przez ostatnie 5 lat budżet państwa w części podatkowej wzrósł o 129 mld zł. Z czego do samorządów trafiło tylko 21 mld zł, t.j. 17%. Bydgoszcz jako jedyne miasto w naszym województwie dostało tak dużo. W innych dużych miastach Unii Metropolii Polskich 9 miast nie dostało nic, Białystok - tam samorząd województwa otrzymał i drobne pieniądze do Katowic trafiły. Ja się o tyle martwię, że metoda, która została zastosowana to najgorsza metoda jaka może być, więc bez kryteriów, bez trybu zostały podzielone podzielone pewne środki – powiedział Rafał Bruski.W debacie wziął też udział eurodeputowany Radosław Sikorski.– Bardzo mnie niepokoją sygnały, które otrzymuję, np. z Inowrocławia, ale też z innych miejsc, że rząd zaczyna sterować funduszami europejskimi, wedle tych samych kryteriów co innymi funduszami. Pamiętamy kartoniki z promesami dla tych miejscowości, które zagłosują zgodnie z życzeniem rządzących i jeśli to by się miało powtórzyć w dysponowaniu środkami europejskimi to byłoby fatalnie – powiedział Radosław Sikorski.Prezydent Bydgoszczy zapowiedział także, że będzie wnosił o wyjaśnienia w tej sprawie. Dyskusji poddano również unijny kompromis budżetowy. Jak podkreślili uczestnicy, istnieje obawa, że rząd będzie teraz chciał sterować funduszami europejskimi.