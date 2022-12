Przyznano dotacje na ponad 500 linii autobusowych w regionie. Umowy podpisane [wideo]

Ponad 50 kujawsko-pomorskich samorządów podpisało z wojewodą umowy na dofinansowanie komunikacji publicznej. – Pieniądze z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwolą na utrzymanie w regionie ponad 500 linii – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

– Dostępny budżet, jaki mieliśmy w tym roku w ramach tego programu to 56 mln zł, przeszło 50 mln zł zostanie zakontraktowanych na 2023 rok. W roku 2018 rozpoczynaliśmy, w roku 2019 to było dziewięć linii, a dzisiaj, włącznie z tym największym beneficjentem, jakim jest marszałek województwa, będą to 523 uruchomione linie – tłumaczy wojewoda.Wśród gmin, które podpisały umowy, jest m.in. Koronowo. – Był to, nie ukrywam, wniosek radnych, aby skomunikować wsie, których mamy 33 w gminie Koronowo, z samym miastem Koronowem – mówi burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski. – I tutaj mamy dwie linie gminne: z Wiskitna, drogą wojewódzką, i druga linia, łącząca obydwa Łąska, Wilcze, dalej są to miejscowości, które do tej pory nie miały dojazdu i w zeszłym roku jesienią zrobiliśmy próbne dojazdy. Okazało się, że są jak najbardziej uzasadnione – wyjaśnia. – Dzisiaj podpisujemy umowę z panem wojewodą na pół miliona złotych jako dopłatę do tych linii, także mieszkańcy ze swoich kieszeni niewiele będą musieli uiszczać. Bardzo dobry dzień dla gminy Koronowo – podsumowuje.Tuchola wykorzysta dofinansowanie, by pokryć koszty kontynuacji funkcjonowania dwóch linii na terenie gminy: na trasie Tuchola – Raciąż – Tuchola i Tuchola – Legbąd – Tuchola. –Są to miejscowości, które posiadają szkoły. Szacujemy koszt funkcjonowania linii na ok. 260 tys. rocznie, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 200 tys. złotych – mówi Waldemar Walkowiak z Urzędu Miejskiego w Tucholi.Wojewoda zapowiedział, że w przyszłym roku będą kolejne pieniądze, m.in. na remonty dróg i budowę ścieżek rowerowych.