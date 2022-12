Wojewódzkie ambulanse będą jeszcze lepiej wyposażone. Muszą działać jak OIOM

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z wzorcowo wyposażonymi karetkami. W nowym roku planowane są zakupy dodatkowego sprzętu. Chodzi o to, aby w ambulansie można było wykonać także te zabiegi, które dotąd dostępne były jedynie na oddziale.

O zakupach mówi rzecznik WSPR w Bydgoszczy, Krzysztof Wiśniewski.- Chcemy kupić wiertarki doszpikowe - może brzmi to groźnie - ale, jeżeli pacjent ma zapadnięte naczynia krwionośne i nie ma szansy na wkłucie się do naczynia krwionośnego, wtedy ratownik medyczny alternatywnie wkłuwa się do kości, do szpiku i tą drogą podaje leki, które w normalnych warunkach są podawane dożylnie. Dlatego te wiertarki doszpikowe, tzw. IZ - IO, też planujemy w nowym roku zakupić. Warto wiedzieć, że ambulans to jest mała intensywna terapia, mały oddział ratunkowy. Musimy tego pacjenta ustabilizować, dowieźć go do oddziału ratunkowego i, co najważniejsze, celem naszego działania, działania zespołu ratownictwa medycznego i oddziału ratunkowego, a później oddziału szpitalnego, jest to, żeby pacjent wyszedł ze szpitala najlepiej w takim samym stanie zdrowia, jak przed tym zatrzymaniem krążenia, czy przed wypadkiem, chorobą - mówi Krzysztof Wiśniewski.Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.