Choinka za krew! Akcja Lasów Państwowych i Narodowego Centrum Krwi [lista punktów]

Osoby, które w środę (14 grudnia) oddadzą krew, otrzymają choinkę. Akcja odbędzie się w blisko 80 punktach w całej Polsce - w naszym regionie w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Gąsawie.

AKCJA „CHOINKA DLA ŻYCIA"

- Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwiodawstwa przygotowały kolejną edycję akcji „Choinka dla życia", promującą ideę krwiodawstwa w Polsce – mówił we wtorek podczas konferencji prasowej w Warszawie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. - W tym szczególnym czasie adwentu i okresie Bożego Narodzenia warto, żebyśmy umieli się dzielić życiem, nadzieją. Dlatego zachęcamy wszystkich, by wzięli udział w tej akcji i zgłosili się do punktów krwiodawstwa. W zamian za krew można otrzymać choinkę, która jest nieodzownym elementem świąt Bożego Narodzenia w Polsce.- Krew jest darem, który może przekazać człowiek dla człowieka. Wszyscy doskonale wiemy, że krwi nie można wyprodukować, nie można jej kupić – dodał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przypominał, że krew jest potrzebna nie tylko w czasie zabiegów operacyjnych, po wypadkach, w chorobach onkologicznych. - Zachęcam osoby, które jeszcze nie oddawały krwi, aby to zrobić. Można dzięki temu uratować wiele osób" – podkreślił.Dawcą mogą być osoby między 18. a 65. rokiem życia. Szczegółowy wywiad przed pobraniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą jej oddawać. Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut. Krew jest badana po oddaniu, m.in. pod kątem stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, ewentualnego zakażenia wirusem HIV czy zapalenia wątroby typu B i C. Określana jest również grupa krwi.W naszym regionie w środę (14 grudnia) drzewka będą czekały na dawców w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Gąsawie, a dzięki współpracy z lokalnymi nadleśnictwami - choinki będą przekazywane dawcom także w kolejne dni podczas innych akcji.14.12.2022 – Bydgoszcz RCKiK ul. Markwarta 8 w godz.: 7:30-15:0014.12.2022 – Włocławek Oddział Terenowy ul. Lunewil 15 w godz.: 7:30-17:0014.12.2022 – Toruń Oddział Terenowy ul. Gagarina 212 w godz.: 7:30-17:3014.12.2022 – Gąsawa ul. Żnińska 6 w godz.: 9:00-13:0015.12.2022 – Toruń Urząd Marszałkowski w godz.: 13:00-17:0019.12.2022 – Świecie ul. Wojska Polskiego 173 w godz.: 8:00-12:0020.12.2022 – Inowrocław ul. K. Jadwigi 47 w godz. 12:00-16:0021.12.2022 – Mogilno Park Miejski w godz. 12:00-17:00