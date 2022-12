Trzeba pisać do skutku! Maraton w obronie ludzi niszczonych przez reżimy

W Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zorganizowano Maraton Pisania Listów Amnesty International. To największa tego typu akcja na świecie, najdonośniejszy głos w sprawie ludzi niesłusznie osądzonych.

Osoby, do których w tym roku możecie skierować swoje listy:

Aleksandra Skoczylenko (Rosja): pozbawiona wolności za sprzeciwianie się rosyjskiej agresji na Ukrainę

Chow Hang-tung (Hongkong): uwięziona za obronę prawa do pamięci

Nasser Zefzafi (Maroko): skazany na 20 lat więzienia za głośne mówienia o problemach

Vahid Afkari (Iran): torturowany i uwięziony za protesty

Shahnewaz Chowdhury (Bangladesz): grozi mu więzienie za wpis na Facebooku

Luis Manuel Otero Alcántara (Kuba): artysta uwięziony za obronę wolności słowa

Zineb Redouane (Francja): zabita przez policyjny granat z gazem łzawiącym

Yren Rotela i Mariana Sepúlveda (Paragwaj): dwie transpłciowe kobiety protestują, aby istnieć

Joanah Mamombe, Cecillia Chimbiri i Netsai Marova (Zimbabwe): pobite, napastowane seksualnie i uwięzione za protesty

Dorgelesse Nguessan (Kamerun): uwięziona za udział w swojej pierwszej demonstracji.

Nie pozostawaj obojętny na cudzą krzywdę! Przyjdź 10 grudnia w godzinach 15:00 – 18:00 do kawiarni PERS.

W tym roku motywem przewodnim akcji jest udział w pokojowych zgromadzeniach. Uczestnicy maratonu mogą również wziąć udział w specjalnych warsztatach.- Pomoc migrantom nie jest mi obca, ponieważ od zeszłego roku jestem przerażona tym, co się dzieje. Próbowałam sama pisać petycję, ale nie mam takiej wiedzy, dlatego chciałem się trochę doszkolić - mówi jedna z uczestniczek warsztatów.- Piszemy listy właśnie w obronie praw ludzi, których prawa zostały naruszone - mówi Mikołaj Hetzig. - Zwracamy uwagę decydentów, przede wszystkim są to właśnie albo prokuratorzy generalni, albo prezydenci. Każdego roku jest dziesięciu bohaterów edycji i można wybrać, w obronie której osobie piszemy.- Rozmawiamy o tym, czym są prawa człowieka, czy są uniwersalne, ale też o tym, jak się angażować w działania na rzecz praw człowieka - mówi Marta Jadwiga Pietrusińska.- Wbrew pozorom jest to bardzo proste, bo codzienna empatia i bycie uważnym na drugiego człowieka to już jest zaangażowanie w działanie na rzecz praw człowieka.Wydarzenie w Bydgoszczy kończy się o godz. 14, ale godzinę później, od 15 do 18, listy będą pisane w Toruniu, w Kawiarni PERS.