Świątecznie we Włocławku! Miasto zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy

We Włocławku, jak co roku, rozpoczął się bożonarodzeniowy jarmark, organizowany przez Urząd Miasta. Na Zielonym Rynku stanęło kilkadziesiąt straganów z najróżniejszym dobrem, niezbędnym na Święta.

Atrakcje? Ozdoby, bibeloty, ręcznej roboty prezenty i, jak co roku, tradycyjne wigilijne i świąteczne potrawy - w dodatku bez konserwantów i wspomagaczy smaku. Jednak tegoroczny jarmark, to nie tylko handel. Szczegóły zna Andżelika Wyrąbkiewicz z włocławskiego ratusza.- W sobotę zapraszamy na rozstrzygnięcie konkursu „Choinka moich marzeń", na wspólne kolędowanie z Klubem Łęg oraz oczywiście do odwiedzenia domku Świętego Mikołaja. W niedzielę proponujemy najmłodszym zimowe tańce i zabawy ze świętym Mikołajem i jego pomocnikami oraz wspólne kolędowanie. Jarmarkowi towarzyszyć będzie Food Truck - zapowiada urzędniczka.Jarmark odbywa się w sobotę (10 grudnia) w godz. 10-20, a w niedzielę od 10 do 18. Przypominamy o ograniczeniach w ruchu na Zielonym Rynku w czasie jarmarku. Praktycznie przejezdna jest jedynie ulica Bojańczyka i Związków Zawodowych. Pozostałe ulice w obrębie Zielonego Rynku do zamknięcie jarmarku są zablokowane.