Brakuje ciepłej bielizny! Bydgoska bazylika organizuje pilną zbiórkę dla ubogich

Śpiwory, koce, czapki, skarpety, buty – tego przede wszystkim w obliczu zimy potrzebują bezdomni. „Anioł prosi Czapkę Dej” – pod tym hasłem Bazylika Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy po raz kolejny prowadzi zbiórkę zimowej odzieży.

Jak mówi proboszcz śródmiejskiej parafii, ks. Sławomir Bar, szczególnie deficytowa jest bielizna osobista:– Bielizna osobista – z tym jest największy problem. My w domu mamy pralkę, oni nie mają pralki. My mamy suszarkę, żelazko, coś sobie wyprasujemy, czy wysuszymy, a oni nie. Dlatego w przypadku wielu naszych podopiecznych, bielizna osobista tak naprawdę ma charakter jednorazowy – mówi ks. Bar.Ciepła odzież dla bezdomnych jest przyjmowana od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 16:00, w siedzibie Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego – wejście z przodu Bazyliki św. Wincentego a Paulo.Z kolei najbiedniejsi mieszkańcy mogą się za darmo zaopatrywać w używaną odzież w kontenerze, który stoi na zapleczu świątyni.Przypomnijmy – Bazylika nie tylko wydaje odzież potrzebującym, ale też codziennie gorące posiłki i w każdy piątek paczki z żywnością. Prowadzi też ogrzewalnię dla bezdomnych oraz interwencyjne mieszkania dla matek z dziećmi.Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.