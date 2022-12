Tramwaj pojedzie na bydgoskie Szwederowo. Inwestycja w przygotowaniu [wideo]

W Bydgoszczy ma powstać nowa linia tramwajowa – z ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Miasto ogłosiło przetarg na dokumentację projektową.

– Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem a Śródmieściem – zapowiada bydgoski ratusz.Nowa linia ma prowadzić z ronda Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej, a docelowo – aż do ronda Grunwaldzkiego. Częścią inwestycji będzie też przebudowa pętli tramwajowej Las Gdański, przy której powstaną dodatkowe perony i wiaty z roślinami na dachach.Przedsięwzięcie ma być realizowane etapami. – W pierwszej kolejności przygotujemy dokumentację dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej (z wyprowadzeniem torów w kierunku ul. Pięknej) – zapowiada urząd miasta. Przygotowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) ma zająć wyłonionemu w przetargu wykonawcy ok. 20 miesięcy. Pieniądze na budowę nowej linii tramwajowej Miasto chce pozyskać z funduszy europejskich na lata 2021–2027.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy prezentuje wideo ul. Solskiego, którą ma przebiegać nowa linia tramwajowa.