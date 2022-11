Radni kontra „Stowarzyszenia nie dla spalarni w Inowrocławiu”. Odpowiedzieli na oskarżenia społeczników

– Postawa stowarzyszenia to dla nas jakiś niewyobrażalny absurd – tak wtorkową konferencję „Stowarzyszenia nie dla spalarni w Inowrocławiu” skomentował przewodniczący Rady Miejskiej tego miasta Tomasz Marcinkowski. Zdaniem stowarzyszenia szefowie Rady kłamali w sprawie dokumentów, jakie mieli otrzymać od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chodzi o pisma i wyniki badań dotyczących braku szkodliwości spalarni śmieci na ludzkie zdrowie. W środę na konferencji prasowej przewodniczący Rady Miejskiej pokazał materiały, jakie radni wysłali do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska.– 21 czerwca wysłaliśmy pismo do NFOŚiGW, zadając cztery pytania, sprowadzające się do pozyskania informacji, czy tego typu instalacje są bardziej ekologiczne od ciepłownictwa systemowego, czyli węglowego, i czy są one od nich mniej emisyjne. Pismo przed chwilą kolega państwu pokazał. 18 lipca otrzymaliśmy odpowiedź, z które wynika, jednoznacznie, że tego typu instalacje w porównaniu z tradycyjnymi kotłami rusztowymi – węglowymi są od 10 do 100 razy mniej emisyjne – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski. Na spotkaniu z mediami radni pokazali korespondencję, jaką prowadzili z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.– Po tym, jak otrzymaliśmy odpowiedź, skontaktował się z nami pracownik NFOŚiGW, informując, że w przekazanej nam odpowiedzi nie byli w stanie zawrzeć wszystkich materiałów z uwagi na ich pojemność, zostało wskazane nam źródło do pobrania tych materiałów. My pobraliśmy te wszystkie materiały, prezentacje, badania – m.in. przygotowane przez państwowy badawczy Instytut Ochrony Środowiska, materiały przygotowane przez pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska – mówił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Patryk Kaźmierczak.Radni nie ukrywają, że całą sprawę dotyczącą wtorkowego oświadczenia Stowarzyszenia „Nie dla spalarni w Inowrocławiu”, chcą zgłosić do, jak się wyrazili, „odpowiednich organów”.