Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku odwołany. Kontrola wykazała nieprawidłowości

Paweł Rieske został odwołany ze stanowiska Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku. Powodem są nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 „Pełna Chata”, wykazane w wyniku zleconej przez ratusz kontroli.

Uwagi do funkcjonowania placówki miał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, który kilka dni temu skierował w tej sprawie pismo do prezydenta. Dotyczyło ono sytuacji dzieci umieszczonych w placówce w trybie interwencyjnym.– Prezydent Marek Wojtkowski powołał zespół kontroli doraźnej w związku z pismem MOPRe, który umieszcza dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kontrola doraźna dotyczyła funkcjonowania placówki, w tym konkretnie procedur wewnętrznych i dokumentów związanych z umieszczaniem dzieci w placówce. Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości w zakresie organizacji opieki na dziećmi wskazane w piśmie MOPR – mówi Bartłomiej Kucharczyk z biura prasowego Urzędu Miasta.Nie wyjaśnia jednak, o jakie nieprawidłowości chodzi, powołując się na dobro dzieci i ich rodzin. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora obowiązki kierującego placówką pełnił będzie Marcin Lewandowski – obecnie dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, wcześniej przez wiele lat szef Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lubieniu Kujawskim.