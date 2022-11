Więcej pieniędzy dla wdów i wdowców - Nowa Lewica promuje obywatelski projekt ustawy

Nowa Lewica zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej „renty wdowiej". Chodzi w nim m.in. o zwiększenie świadczenia (emerytury lub renty) po śmierci współmałżonka. Sprawa dotyczy aż półtora miliona Polaków.

- Osoba, która zostaje wdową lub wdowcem jest teraz poszkodowana - mówi poseł Joanna Scheuring-Wielgus. - Dostaje 85 procent renty po małżonku, jeżeli zdecyduje się na to, żeby te pieniądze wziąć. Nasz projekt zakłada, że oprócz swojej renty wdowiec czy wdowa dostanie również 50 procent tej renty od swojego współmałżonka.- Jedyną szansą na wrzucenie tego tematu do obiegu i pokazania, że on jest ważny, i że trzeba się nad nim pochylić jest właśnie projekt obywatelski - mówi poseł Scheuring-Wielgus.- Bardzo się cieszymy, że organizacje pozarządowe i związkowe z nami współpracują i ten projekt będą realizowały. Planujemy złożyć go do pani marszałek Witek na koniec grudnia tak, żebyśmy już od stycznia mogli zbierać z powołanym komitetem podpisy. Podpisy zbieramy, jak państwo wiecie, trzy miesiące, później projekt - jako obywatelski, wchodzi do sejmu. Marszałek Witek ma trzy miesiące na to, żeby projekt procedować, więc prawdopodobnie gdybyśmy szli takim kalendarzem to w czerwcu nasz projekt znalazłby się na agendzie sejmowej (...) - wyjaśnia parlamentarzystka.Więcej w materiale Maciej Wilkowskiego.