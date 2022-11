Nawet śniegu nie brakuje! Bydgoski Jarmark Świąteczny już otwarty [wideo, zdjęcia]

Od godz. 13.00 na ul. Mostowej czynne są już kramy i atrakcje: czeka miasteczko świętego mikołaja, słynny już gadający łoś, a na stoiskach – tradycyjne świąteczne przysmaki i rękodzieło. – Pogoda, śnieg, też super pasuje – komentują odwiedzający.

Na jarmarku, poza tradycyjnymi świątecznymi potrawami, popularnością cieszy się także… świąteczny grill. – Przepyszne szaszłyczki, gorąca kiełbasa, karkóweczka, bigosik jak z domu, goloneczka z kapustką, barszcz i grochówka – wylicza jedna z sprzedawczyń. – Polecamy grzane wino, mamy pyszną włoską gorącą czekoladę. Wszystko idealnie na tę zimną pogodę – mówi inna z wystawczyń. A na deser – na przykład stroopwafel, holenderskie ciasteczko korzenno-cynamonowe z ciepłym karmelem w środku.– My już nie mogłyśmy się doczekać, czekamy co roku – komentują uczestniczki jarmarku. – Jest bardzo ładnie, jesteśmy zachwycone tym miastem, a jarmark dodaje uroku. Bardzo fajna muzyka, świąteczna, można już poczuć ten klimat. Są piękne domki, wystrój – mówią.AKTUALIZACJA: Oficjalnie jarmark rozpoczął się o godz. 16.30, symbolicznym włączeniem lampek na choince przez prezydenta miasta. Nie zabraknie także pokazu ogni w wykonaniu elfów. Świąteczne stoiska będzie można odwiedzać do 22 grudnia. Wystawcy zapraszają codziennie od 13.00 do 20.00, a w piątek i sobotę do 21.00. Zimowe miasteczko, czyli diabelski młyn, wenecka karuzela, kolejka świąteczna i labirynt będą czynne do 26 grudnia (poza Wigilią). Atrakcje będą otwarte codziennie od 11.00 do ostatniego wieczornego klienta. Każdego dnia jarmarku zaplanowano koncerty i wydarzenia towarzyszące.Więcej o jarmarku, m.in. o cenach atrakcji, pisaliśmy TUTAJ . Zdjęcia w galerii poniżej.