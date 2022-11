Odbiór amerykańskiego samolotu F-16 w WZL nr 2. Premier Morawiecki w Bydgoszczy

Bydgoskie WZL-e serwisują amerykańskie myśliwce. Uroczysty odbiór pierwszego z nich odbędzie się w poniedziałek (14 listopada). Na uroczystości będzie obecny premier Mateusz Morawiecki.

To efekt umowy, którą wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 zawarły w lipcu. Dotyczy ona wsparcia technicznego dla samolotów F-16 należących do amerykańskich sił powietrznych stacjonujących w Europie. To umowa pięcioletnia, z opcją przedłużenia o kolejne 5 lat. Jej wartość to 365 mln dolarów. Dotyczy wydłużenia resursów technicznych, czyli mówiąc najprościej – przedłużenia okresu użytkowania.Bydgoskie zakłady od wielu lat rozwijają swoje kompetencje związane z obsługą F-16. Jako jedyne w kraju prowadzą serwisowanie samolotów F-16 i C-130 Herkules oraz remont i modernizację samolotów MiG-29 i Su-22. Zajmują się między innymi remontami związanymi z elektryką i częściami podwozia.WZL-e wybudowały specjalną halę do zdejmowania powłok lakierniczych. W kwietniu ubiegłego roku wykonały kompleksowy przegląd i weryfikację stanu technicznego myśliwca, jego systemów, podsystemów, a także zespołu napędowego F-16 Jastrząb z Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.W poniedziałek WZL-e będzie wizytował premier Mateusz Morawiecki. Tego dnia w zakładach tych ma nastąpić odbiór pierwszego samolotu F-16. W wydarzeniu weźmie też udział ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński.