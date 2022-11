Ten sprzęt wykrywa pociski artyleryjskie i drony. Żołnierze otwierają drzwi

Drzwi otwarte zorganizowano w czwartek w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu z okazji przypadającego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości.

Sprzęt wojskowy oglądali już uczniowie toruńskich i nie tylko szkół. Jeden z żołnierzy pokazywał im radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego. - Jego zadanie to wykrywanie pocisków artyleryjskich, a także wykrywanie między innymi dronów – opowiadał.- Przyjechaliśmy ze szkoły podstawowej w Lubiczu Górnym. To są klasy trzecie – mówiła jedna z nauczycielek. - Jesteśmy tu w celu zaprzyjaźnienia się z wojskiem i rozwijania patriotyzmu wśród dzieci. Chcemy, żeby młodzi zobaczyli, jak dzielni są nasi żołnierze - dodała.- Bardzo chciałbym być w wojsku i strzelać z takiego czołgu. Fajnie to wygląda i jest bardzo ważne, bo jak na przykład wojna będzie, to będziemy potrzebowali kogoś, żeby walczył – mówi jeden z uczniów.Jednostka jest otwarta dla mieszkańców do godz. 13.00.