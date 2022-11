Przewoził amfetaminę w bagażniku. 30-latek zatrzymany we Włocławku

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków odpowie 30-latek, którego do kontroli zatrzymali włocławscy policjanci. W bagażniku miał ponad 420 g amfetaminy. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Mężczyzna „wpadł” w czwartek (3 listopada) po 22.00. – Na widok radiowozu zaczął się nerwowo zachowywać, dlatego policjanci postanowili przeprowadzić kontrolę – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z KMP we Włocławku. – Okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania, ale nie był to jedyny powód jego niepokoju. Funkcjonariusze znaleźli w bagażniku torebki foliowe z podejrzanie wyglądającą białą substancją. Została ona zabezpieczona do dalszych badań, które następnie wykazały, że jest to ponad 420 gramów amfetaminy – informuje.Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego policyjny dozór i poręczenie majątkowe. – Musi się również liczyć z konsekwencjami prawnymi jazdy bez wymaganych uprawnień, za co grozi grzywna nawet do 30 tys. złotych – przekazuje nadkom. Seligowska-Ostatek.