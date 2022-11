CSWOT Toruń zakończyło 4-letni cykl szkolenia snajperów-instruktorów [zdjęcia]

W ostatnim 6-tygodniowym module zajęć udział wzięło kilkunastu Terytorialsów z różnych Brygad OT z całego kraju. Łącznie uprawnienia instruktorskie zdobyło kilkuset żołnierzy.

Na początku swojej drogi przechodzili szkolenie strzelców wyborowych, następnie brali udział w kursach doskonalących, kursie podstawowym i zaawansowanym snajperów, a od minionej niedzieli z dumą mogą nazywać się instruktorami. Tym samym Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyło pierwszy 4-letni cykl szkolenia snajperów-instruktorów.W czasie kilkutygodniowego szkolenia jego uczestnicy prowadzili działania zarówno w terenie leśnym jak i zurbanizowanym, a także poznając tajniki metodyki uczyli się występowania w roli instruktora. Zwieńczeniem szkolenia był kilkudniowy sprawdzian, w ramach którego Terytorialsi wykonywali postawione im zadania oraz sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie z broni krótkiej i wyborowej do celów ustawionych na różnych odległościach (od kilkudziesięciu metrów, aż do kilometra)– Od początku istnienia WOT jasno rozdzieliliśmy specjalności strzelca wyborowego i snajpera. Model rozwoju kompetencji snajpera formalnie kończy uzyskanie kwalifikacji instruktora. Instruktorzy są nie tylko doskonałymi snajperami, ale również metodykami. Biorąc pod uwagę fakt, iż typowy snajper jest introwertykiem, nie każdy żołnierz tej specjalności jest dobrym kandydatem na instruktora. Tym bardziej cieszą mnie uzyskane efekty. Wnioski z wojny obronnej Ukrainy jednoznacznie dowodzą znaczenia snajperów realizujących zarówno misje w ramach wsparcia bezpośredniego wojsk własnych, jak i samodzielnie operacje snajperskie. Dokładnie taki model doktrynalny działania snajperów przyjęto w WOT – powiedział gen. broni Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.Kurs instruktorski snajpera WOT podobnie jak poprzednie szkolenia strzelców wyborowych oraz snajperów zorganizowany został przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z instruktorami Mobilnych Zespołów Szkoleniowych (byłych snajperów Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca) oraz przy wsparciu 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.– W czasie mojej dotychczasowej służby brałem udział w kilkunastu szkoleniach z zakresu działania strzelców wyborowych jak i snajperów. Obecny kurs instruktorski był zwieńczeniem dotychczasowej drogi szkolenia jaką przechodziliśmy i w jakiej się doskonaliliśmy. Pomimo uzyskania uprawnień snajpera-instruktora nie spocznę jednak na laurach i dalej będę doskonalił dotychczas nabyte umiejętności, aby w przyszłości móc przekazywać posiadaną wiedzę i doświadczenie kolejnym żołnierzom – mówił jeden z uczestników szkolenia.Nabyte w czasie kilkuletniego szkolenia umiejętności, a także zdobyta wiedza metodyczna pozwoli żołnierzom szkolić kolejnych Terytorialsów. Snajperzy są „oczami i uszami” dowódcy każdej kompani lekkiej piechoty. Prowadzą działania rozpoznawcze i odpowiadają za ubezpieczenie pododdziału.