Mieli spocząć w Starym Fordonie, a leżą przy Wiślanej. Nie tak miało być...

Działacze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu w Bydgoszczy są oburzeni tym, że szczątki dawnych mieszkańców pochowano na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej. A do tego bez ich wiedzy i udziału.

Na szczątki prawie 150 osób natknięto się podczas rewitalizacji fordońskiego rynku - przypomina Damian Amon Rączka ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.- Od początku, gdy tylko odkryto te groby, na miejscu rozmawialiśmy i z archeologiem, i z miejskim konserwatorem, i z ludźmi Zarządu Dróg, że interesuje nas to, aby te kości wróciły do Fordonu.- Szczątki zostały zabrane do badań, no i nagle okazuje się, że już są pochowane na cmentarzu przy Wiślanej - dodaje ks. kanonik Karol Glesmer, proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Starym Fordonie. - Nie wiem, kto zakopywał te szczątki i jak to wyglądało. Można było nas poinformować, poszlibyśmy na cmentarz się pomodlić, odprawiłbym mszę świętą...Rozmowy na temat pochówku w Starym Fordonie były - przyznaje Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ale jak zaznacza, nieoficjalne i niewiążące.- W porozumieniu z archeologiem i z udziałem księdza pochowaliśmy te szczątki na cmentarzu przy ul. Wiślanej, w specjalnej alejce, gdzie grzebane są szczątki odnajdywane w czasie inwestycji drogowych - mówi Okoński.- To jest, moim zdaniem, mimo wszystko, brak dobrej woli - uważa Damian Amon Rączka. - Myślę, że wielu mieszkańców Fordonu przyszłoby na ten pochówek - dla nas bardzo ważny.Społecznicy są rozczarowani całą sytuacją. Teraz liczą na to, że na cmentarzu przy ul. Wiślanej, za jakiś czas pojawi się kamienna tablica z informacją, bo drewniany krzyż wbity w piach to, ich zdaniem, trochę za mało.Dodajmy, że szczątki mieszkańców Starego Fordonu znajdują się obok szczątków ekshumowanych wcześniej z cmentarza ewangelickiego w parku Witosa.Więcej w materiale Tatiany Adonis.