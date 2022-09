Gin wyprodukowany w Polsce i żurek ugotowany przez uczniów. To jest najlepsze!

Toruńska firma Henkell i ich Lubuski Botanic Light oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie i swojski żurek kujawski na zakwasie - to zwycięzcy konkursu na Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2022.

- Są to unikatowe produkty, których na rynku jeszcze nie było - mówi Edmund Kośnik, przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. - W przypadku tego ginu - jest to produkt wyprodukowany przez laboratorium zakładowe firmy Henkell. Jest to macierzysty produkt wyprodukowany w Polsce przez firmę polską.- Cieszę się, że został doceniony i dostrzeżony kunszt kulinarny naszych uczniów. Szkoła kultywuje tradycje regionalne i kuchnię kujawską – mówi Anna Alwin z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. - Wykorzystujemy tradycyjne receptury, bazujemy na własnych - naturalnych produktach i myślę, że to jest gwoździem naszego sukcesu.Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Ma on promować wysokiej jakości produkty spożywcze wytwarzane w naszym regionie, otwierać nowe rynki zbytu i propagować różnorodność produktów spożywczych.