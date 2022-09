Pomnik bł. ks. Popiełuszki w Solcu Kujawskim. Ma być inspiracją, nie dekoracją! [zdjęcia]

Przedstawia skromnego kapłana, a nie dumnego bohatera - pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki stanął przed kościołem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. Dziś dokonano uroczystego poświęcenia figury.

- Jest wykonana z brązu i umiejscowiona na granitowym cokole. Pracowałem nad nią pół roku - mówi jej autor, Zbigniew Mikielewicz. - Postanowiłem pójść w kierunku nieprzedstawiania go jako męczennika, ale raczej jako bardzo skromnego księdza oddanego swojej służbie, przede wszystkim dobrego człowieka - zło dobrem zwyciężaj, co jest niezwykle inspirujące, szczególnie w tych czasach. Zgłosił się do mnie pan Marek Małecki, prezes Solbetu i on był takim spiritus movens całej sprawy.- Cóż my możemy Tobie obiecać? Mimo tego wszystkiego, co się działo, obiecujemy w Solcu Kujawskim, w Solbecie, że zło będziemy dobrem zwyciężać - mówi fundator rzeźby i prezes Solbetu, Marek Małecki.- Ksiądz Jerzy stanął przy naszej świątyni nie tylko po to, abyśmy robili sobie przy nim zdjęcia, ale przede wszystkim po to, abyśmy tędy przechodząc wspominali jego życie, jego męczeństwo, aby ono było dla nas inspiracją, do tego abyśmy, tak jak tylko potrafimy naśladowali w naszym życiu jego prawdziwą, głęboką wiarę i zaufanie - mówi ks. Andrzej Stachowicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.Uroczystość poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i przedstawiciele władz miasta.Więcej w materiale Jolanty Fischer.