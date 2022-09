Tak się wciąga przedszkolaki w sport! Starszaki już sam będą chciały trenować [wideo]

Toruńskie kluby sportowe zachęcają najmłodszych do aktywności. W Arenie Toruń zorganizowano Igrzyska Przedszkolaków./fot. Michał Zaręba

Toruńskie kluby sportowe zachęcają najmłodszych do aktywności. W hali Areny Toruń zorganizowano Igrzyska Przedszkolaków pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Zacznijmy dbać o najmłodsze pokolenie. Jak zaczniemy o nie dbać już od małego, to na pewno w przyszłości będziemy zadowoleni. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby się bawić sportem - mówiła Aneta Kwaśniewska, Gdański Klub Sportowy Korsarz, który igrzyska organizuje.Pod dachem Areny Toruń pojawili się przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych, by zainteresować nimi dzieci. Było, np. stoisko kolarstwa, które reprezentowała Akademia Michała Kwiatkowskiego, z najmłodszymi ćwiczyły także specjalistki jazdy figurowej na rolkach. Wszyscy podkreślają, że tego typu spotkania są idealnym sposobem na zainteresowanie dzieci sportem, bo konkretne treningi zaczynają się dopiero w szkole podstawowej, na przełomie klasy III i IV.Na środę (28 września) zaplanowano imprezę dla dzieci niepełnosprawnych, pt. „Niemożliwe nie istnieje”.