Trener karate: Sport to najlepsza inwestycja w rozwój dzieci [Rozmowa Dnia]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu pracują nad zmianami w programie nauczania wychowania fizycznego. Nowe wytyczne mają pojawić się w marcu, w życie wejdą z początkiem września. Co powinno się zmienić na lekcjach W-F-u? - Rozszerzyłbym gamę ćwiczeń, które wykonują dzieci. Dopuściłbym do tych zajęć różnego rodzaju dyscypliny sportowe – mówił w PR PiK trener Andrzej Jankowski. - Niektórzy nauczyciele zbyt płasko podchodzą do rozwoju fizycznego. Zauważam wśród dzieci brak podstawowych cech motorycznych, brak gibkości, brak wytrzymałości. Powinno się kłaść nacisk na ogólny rozwój dzieci, mamy być sprawni! Prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w klasach 1-3 przez tego samego nauczyciela, który uczy innych przedmiotów, jest też wielką pomyłką. Ważne jest kształtowanie świadomości, jak aktywność fizyczna jest ważna w naszym życiu. (...) Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia każde dziecko powinno być umiarkowanie aktywne 60 minut dziennie, siedem dni w tygodniu. Polska dziś tych rekomendacji nie spełnia. Cała „Rozmowa Dnia” poniżej. INNE ROZMOWY DNIA

