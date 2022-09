Poseł Robert Kwiatkowski: Jaka będzie odpowiedź Zachodu i Polski na orędzie prezydenta Rosji?

O zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy Robert Kwiatkowski z Koła Parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej. Prezydent Rosji poinformował w orędziu, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji.

- Jeśli dobrze rozumiem, doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej przewiduje używanie wszelkich sił i środków, w tym broni jądrowej, do obrony własnego terytorium. Jeśli oni [Rosja - dop.red.] przeprowadzą te sfałszowane pseudoreferenda i ogłoszą, że Zaporoże, obwód chersoński, ługański i Donbas są częścią terytorium Federacji Rosyjskiej, to w swoim rozumieniu mogą powiedzieć, że wszystkie chwyty dozwolone. Putin zdejmie rękawiczki. Jaka będzie na to odpowiedź Zachodu? Powinna być zdecydowana i stanowcza, ale to też rodzi swoje konsekwencje. Jak daleko Polska, jako lojalny członek NATO i Unii Europejskiej, powinna się angażować? Co powinniśmy robić? - mówił poseł Robert Kwiatkowski na konferencji w Toruniu.W związku z postępami ukraińskiej kontrofensywy Kreml przyspieszył swoje plany przeprowadzenia „referendów” w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej okupowanych terenów Ukrainy.W obwodach donieckim i ługańskim władze - powołanych przez prorosyjskich separatystów- samozwańczych tzw. republik ludowych, zamierzają przeprowadzić je w dniach 23-27 września. Podobny zamiar ogłoszono w częściowo okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy.Na konferencji była też mowa o budowie pawilonów nad Wisłą w Toruniu. Robert Kwiatkowski zapowiedział, że w tej sprawie zwróci się do Najwyższej Izby Kontroli.- Wątpliwości budzi stan prawny tej inwestycji. Wprawdzie władze miasta uspokajają, że wszystko jest w porządku, ale ja takiej pewności nie mam. To skandaliczna sprawa, mówiąc w największym skrócie i prezydent Zaleski wykazał się dość dużą arogancją nie wsłuchując się w opinie, nie uwzględniając choćby opinii 74 autorytetów, które zwróciły się do niego z wnioskiem i apelem o zaprzestanie tej inwestycji. To jest wielka szkoda. Bulwar Filadelfijski rzeczywiście zasługuje na renowację, ale to przede wszystkim mieszkańcy Torunia powinni określić i zdecydować jaki powinna mieć ona charakter. Moim zdaniem powinna przybliżać miasto do rzeki. To powinna być - jak zawsze bywało - nierozłączna całość, tymczasem będziemy tu mieli mieli wyłącznie punkty widokowe - mówił poseł Robert Kwiatkowski.