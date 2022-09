Silne deszcze i burze, możliwy grad. Ostrzeżenie dla naszego regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi deszczami z burzami w województwie kujawsko-pomorskim.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów regionu kujawsko-pomorskiego. Obowiązywać będzie od godz. 22 w czwartek do godz. 11 w piątek.Synoptyk IMGW prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 35 mm, a lokalnie 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Może wystąpić też grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.