Tajemniczy nocny pożar na osiedlu Południe we Włocławku. Spłonęły trzy samochody, zaparkowane pod blokiem.

Wiele wskazuje na to, że ktoś umyślnie podpalił osobowe Volvo, zaś ogień przeniósł się na auta stojące obok.Samochód należał do Ukraińca, mieszkającego od kilku lat we Włocławku. W marcu tego roku ktoś podłożył ogień pod jego poprzedni samochód. Sprawców do tej pory nie wykryto.